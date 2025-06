Feuerwehrleute müssen in Ostfriesland innerhalb weniger Tage erneut zum gleichen Ort ausrücken. Wieder stehen Autos in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Was bisher bekannt ist.

Im ostfriesischen Leer sind in der Nacht erneut vier Autos in Flammen aufgegangen. An derselben Stelle hatten bereits in der Nacht zum Dienstag drei Wagen und zwei Altpapiercontainer gebrannt. Verletzte gab es bei den Bränden nach Polizeiangaben nicht.

Ob es sich um eine Brandserie handele, werde nun ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei. Man gehe aber in allen Fällen von Brandstiftung aus. Kurz nach Mitternacht sei ein Auto angezündet worden, der Brand habe dann auf zwei weitere Fahrzeuge übergegriffen. Wenige Stunden später stand erneut ein Wagen in Flammen. Bei einem weiterem blieb der Versuch, ihn anzuzünden, laut Sprecher erfolglos, das Auto wurde aber leicht beschädigt.

Der Schaden lag insgesamt bei etwa 140.000 Euro.