Brandstiftung bei Fast-Food-Filiale in Zwickau: Festnahme

Zwickau - Ein 30-Jähriger soll einen Drive-In-Schalter einer Fast-Food-Filiale in Zwickau in Brand gesetzt haben. Der Mann habe sich am Donnerstagnachmittag während der Wartezeit Zutritt zu dem Raum verschafft und eine bislang unbekannte Flüssigkeit verschüttet, teilte die Polizei mit. Es kam zu einer Verpuffung, durch die im Inneren des Raumes Sachschaden entstand.

Kurz darauf sei er von der Polizei gestellt und festgenommen worden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Der Grund für die Tat war zunächst unklar - ebenso die Höhe des entstandenen Sachschadens.