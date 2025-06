Brandstiftung in Club in Berlin-Mitte - Sprinkler löschen

Berlin - Mit mehreren Brandsätzen sollen drei Männer in Berlin-Mitte versucht haben, ein Feuer in einer Diskothek zu legen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr das Trio in der Nacht gegen 3.40 Uhr vor den geschlossenen Club in der Mohrenstraße. Ein Mann soll demnach einen Gullydeckel durch die verglaste Eingangstür geworfen haben.

„Die beiden anderen Tatverdächtigen sollen in der Folge vier Brandsätze vor dem Lokal positioniert haben“, teilte die Polizei mit. Ein weiterer Brandsatz soll in den Innenbereich geworfen worden sein. Die Tatverdächtigen seien geflüchtet. Eine automatisch Sprinkleranlage habe die Brandherde noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht.