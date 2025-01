Die große Rauchwolke hatte am Donnerstag viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Eine Schadensschätzung liegt vor - andere Fragen sind aber noch offen.

Brandstiftungsermittlungen nach Feuer in Ex-Swingerclub

In Erfurt brannte ein ehemaliger Swingerclub - nun ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. (Symbolbild)

Erfurt - Nach dem Brand eines ehemaligen Swingerclubs in Erfurt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Am Freitag habe die Kriminalpolizei den Brandort, ein leerstehendes Gebäude am nördlichen Stadtrand untersucht, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Details nannte sie nicht.

Das Feuer war am Donnerstag ausgebrochen. Mehrere Stunden lang waren Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten des in Vollbrand stehenden Gebäudes beschäftigt gewesen. Verletzte habe es nicht gegeben. Allerdings wurden Anlieger über Warn-Apps gemahnt, Fenster geschlossen zu halten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf etwa 80.000 Euro.