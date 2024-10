Stuttgart - Für sein soziales Engagement abseits des Sports und seinen Einsatz gegen Rassismus hat Erfolgstrainer Jürgen Klopp den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg erhalten. „Sie nutzen Ihre Möglichkeiten, um anderen Gehör zu verschaffen. Sie setzen sich für Personen ein, die sonst übersehen werden und übernehmen Verantwortung“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Stuttgarter Staatsministerium über Klopp.

Der 57 Jahre alte ehemalige Trainer von Borussia Dortmund und des FC Liverpool war mit dem Verdienstorden bereits 2020 geehrt worden. Wegen der Corona-Krise konnte ihn Kretschmann jedoch erst jetzt an Klopp überreichen. Eine Woche zuvor hatte der in Stuttgart geborene und in Glatten im Schwarzwald aufgewachsene Coach bereits den Bundesverdienstorden erhalten.

Einsatz gegen Rassismus

Besonders betonte der Landeschef die Unterstützung von Klopp für die Kampagne „Respekt! Kein Platz für Rassismus“. „Dabei finden Sie klare Worte. Sie haben immer wieder mit Vehemenz darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, Kinder frühzeitig zu sensibilisieren, um so Rassismus nachhaltig entgegenzutreten.“ Daher brauche man Vorbilder wie Klopp, die sich für zentrale Werte der Gesellschaft starkmachten.

Glatten und das Land Baden-Württemberg seien die Orte, die ihn geprägt hätten, erklärte Klopp. Das sei seine Heimat. „An allen anderen Orten habe ich mich weiterentwickelt.“ Er sei sehr stolz, Schwabe zu sein.

Bei der Art und Weise, wie er als junger Mensch in seiner Familie verwöhnt worden sei, sei er manchmal selbst überrascht gewesen, „zu was für einem brauchbaren Kerl“ er noch geworden sei, meinte der Welttrainer von 2019. Die zweite Ehrung binnen nur einer Woche sei „ein großartiger Moment, ein stolzer Moment“.

Der Verdienstorden ist die höchste Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg. Er wird besonders für Leistungen im politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich verliehen.