Frederik Jäkel bestritt in der letzten Saison wegen Knieproblemen nur ein Zweitliga-Spiel für die SV Elversberg. Jetzt wagt der Spieler von RB Leipzig einen Neustart bei einem anderen Zweitligisten.

Künftig für Eintracht Braunschweig am Ball: Frederik Jäkel (im Trikot der SV Elversberg)

Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Innenverteidiger Frederik Jäkel von RB Leipzig ausgeliehen. Zugleich sicherten sich die Niedersachsen für den 24-Jährigen eine Kaufoption. Jäkel reiste mit der Mannschaft bereits ins Trainingslager nach Österreich.

In St. Johann in Tirol ist auch der defensive Mittelfeldspieler Lennard Becker als Testspieler dabei. Der 19-Jährige spielte zuletzt drei Jahre für die U19 und für die Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern München. Sein Vertrag mit dem deutschen Rekordmeister ist abgelaufen. Bei der Eintracht will er sich nun im Probetraining empfehlen.

Neuzugang war lange verletzt

Abwehrspieler Jäkel wurde bei RB Leipzig ausgebildet, seit 2020 aber immer wieder verliehen. Zwei Jahre spielte er für den belgischen Erstligisten KV Oostende. Anschließend ging es zu Arminia Bielefeld. In den vergangenen zwei Jahren war er beim Zweitligisten SV Elversberg. Wegen Knieproblemen nach einem Kreuzbandriss spielte er in der abgelaufenen Saison aber nur einmal für die Saarländer.

„Er kommt aus einer Verletzungszeit, welche er jedoch nun komplett überwunden hat“, versicherte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. „Wir sind überzeugt davon, dass er bei uns neu durchstarten wird.“