Grödig - Neuzugang Sanoussy Ba hat Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig einen erfolgreichen Abschluss des Trainingslagers in Österreich verschafft. Der 20 Jahre alte Verteidiger erzielte im Testspiel gegen den griechischen Erstligisten Panathinaikos Athen den Siegtreffer zum 1:0 (0:0). Sekunden nach seiner Einwechslung traf er in der 62. Minute aus knapp 18 Metern.Die Braunschweiger reisen am Sonntag aus Österreich zurück. Außer gegen Athen hatten sie zuvor noch gegen den FC Winterthur (0:1) und gegen den FC Basel (1:1) gespielt. Die Eintracht startet am ersten August-Wochenende beim FC Schalke 04 in die Zweitliga-Saison.