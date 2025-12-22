Eintracht Braunschweig hat ein turbulentes Jahr erfolgreich beendet. Nach dem viel umjubelten 2:1 gegen Schalke erinnerte Trainer Heiner Backhaus noch einmal an deutlich härtere Zeiten.

Braunschweig - 20 Punkte, Tabellenplatz 13: Eintracht Braunschweig hat nach dem überraschenden 2:1-Sieg gegen Herbstmeister FC Schalke 04 die beste Zweitliga-Hinrunde seit acht Jahren gespielt. Nach dem letzten Spiel vor Weihnachten erinnerte Trainer Heiner Backhaus noch einmal an die schwierigen Zeiten des Jahres 2025: an die Relegation im Sommer und die sportliche Krise im Herbst.

„Wir haben gegen Saarbrücken bis zur letzten Minute um die Arbeitsplätze kämpfen müssen“, sagte Backhaus. „Kaum auszumalen, was gewesen wäre, hätten wir die Relegation nicht überstanden. Dann hätten wir heute zum 130-jährigen Jubiläum gegen Havelse gespielt oder gegen Schweinfurt - bei allem Respekt davor. Aber heute haben wir Schalke geschlagen. Es gibt nicht mehr Respekt als für die Jungs, die das durchlebt haben.“

Backhaus: „Spieler hätten mich mindestens 70 Mal killen können“

Zwischen Mitte September und Ende November verloren die Braunschweiger in der 2. Fußball-Bundesliga zudem acht von neun Spielen und beklagten zahlreiche Ausfälle. „Von diesen schwierigen Zeiten profitieren wir jetzt“, sagte Backhaus. „Da ist eine Mannschaft zusammengewachsen. Und da hätten die Jungs, wenn sie mit mir nicht einverstanden wären, mich mindestens 70 Mal killen können. In dieser Phase erkennt man Beziehungen - ob sie belastbar sind oder nicht.“

Spätestens rund um den Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern drohte Backhaus das Aus. Jetzt hofft er auf eine deutlich ruhigere Rückrunde und die Rückkehr von verletzten Leistungsträgern wie Lino Tempelmann und Florian Flick. Über die kurze Winterpause sagte der Trainer: „Das sind keine freien Tage. Das ist wirklich eine Tankstelle.“