Die Berliner tun sich gegen die Niedersachsen vor eigenem Publikum zunächst schwer. Doch dann klappt eine Kombination im zweiten Versuch.

Berlin - Eintracht Braunschweig und Trainer Heiner Backhaus rutschen in der 2. Bundesliga immer tiefer in den Abstiegsstrudel. Die Niedersachsen unterlagen bei Hertha BSC trotz einer couragierten Leistung mit 0:1 (0:0). Die Eintracht verlor zum vierten Mal in Folge. Für den Hauptstadtclub war es dagegen der fünfte Pflichtspielsieg nacheinander - das gelang der Hertha in einer Saison seit 2001 nicht mehr. Vor 42.895 Zuschauern und Zuschauerinnen schoss Marten Winkler den Siegtreffer für die Hertha (56. Minute.).

Beide Fanlager protestierten in den ersten zwölf Spielminuten gegen die geplanten Sicherheitsmaßnahmen der Politik in deutschen Stadien und stellten die Gesänge ein. Auf dem Rasen, der nach dem NFL-Gastspiel in Berlin geflickt worden war, erwischten die Gäste den besseren Start. In der achten Minute köpfte Patrick Nkoa nach einem verlängerten Freistoß aus kurzer Distanz neben das Tor.

Die Berliner übernehmen die Kontrolle

Hertha kam häufiger über Kapitän Fabian Reese auf dem rechten Flügel. Eine seiner Hereingaben wurde abgeblockt (19.). Bei einer weiteren bekam Winkler nicht genug Druck hinter seinen Kopfball (27.). Kurz vor der Pause hatte Christian Conteh die Führung der Niedersachsen auf dem Fuß, die nicht unverdient gewesen wäre. Er setzte sich schön gegen Marton Dardai durch, schoss aus spitzem Winkel aber knapp am Tor vorbei (45.+1).

Dann machte es Winkler besser als in der ersten Hälfte. Nach einer erneuten Flanke von Reese köpfte der 23-Jährige ein. Kurz darauf konnte Braunschweigs Torhüter Ron-Thorben Hoffmann einen Schuss von Linus Gechter gerade noch abwehren. Die Hausherren übernahmen die Kontrolle, spielten ihre Angriffe aber nicht gut zu Ende. Einen zunächst gepfiffenen Handelfmeter für Braunschweig gab Schiedsrichter Michael Bacher nach Blick auf die Videobilder kurz vor Schluss doch nicht.