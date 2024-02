Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat zum Ende der Winter-Transferphase den früheren deutschen U20-Nationalspieler Anderson Lucoqui von Ligakonkurrent Hertha BSC verpflichtet. Der 26 Jahre alte Linksverteidiger unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2025, wie der niedersächsische Fußball-Zweitligist am Donnerstagabend mitteilte. Er ist neben Hampus Finndell (Djurgardens IF) und Niklas Tauer (FSV Mainz 05) der dritte Winter-Zugang der Eintracht.

Nach seinen acht Spielen für die U20 absolvierte der in Deutschland geborene Fußballprofi eine Partie für die Nationalmannschaft von Angola. In der Bundesliga war Lucoqui unter anderem für Mainz 05 und Arminia Bielefeld im Einsatz. In der höchsten deutschen Spielklasse kommt er auf 34 Einsätze, in der 2. Liga auf Partien.