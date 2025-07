Braunschweig - Zweitligist Eintracht Braunschweig eröffnet die Saison am Samstag mit einem Testspiel gegen den Drittligisten Hansa Rostock. Wie der Club mitteilte, wird die Partie im Eintracht-Stadion um 14.00 Uhr angepfiffen.

Ursprünglich hatte die Eintracht einen Test gegen Twente Enschede absolvieren wollen. Der niederländische Erstligist hatte seinen Auftritt bei den Niedersachsen aber abgesagt und will stattdessen am Sonntag beim FC Porto in Portugal antreten.

Verbunden ist die Saisoneröffnung mit einem Kinder- und Familienfest, das bereits um 12.00 Uhr beginnt. Das erste Ligaspiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus dann am 3. August beim 1. FC Magdeburg.