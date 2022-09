Braunschweiger Basketballer holen angolanischen Spieler

Braunschweig - Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat den angolanischen Nationalspieler Jilson Bango verpflichtet. Der 23-jährige sei einer der „aufstrebenden Stars des afrikanischen Basketballs“ und der vorerst letzte Neuzugang des Clubs für die neue Saison, heißt es in einer Mitteilung der Löwen vom Freitag.

„Ich habe selten einen Spieler mit dieser Körpergröße gesehen, der so beweglich und schnell ist“, sagte der Braunschweiger Geschäftsführer und Sportdirektor Nils Mittmann über den 2,08 Meter großen Bango. Aufmerksam wurde der Club auf den Spieler für die „Big Man“-Position durch seine Einsätze in der angolanischen Nationalmannschaft. Denn er spielte in seiner Karriere noch nie für einen ausländischen Club.

„Ich wollte schon immer außerhalb von Afrika spielen, um mir und meiner Familie die besten Lebensbedingungen zu ermöglichen“, sagte Bango. „Ich danke Gott dafür, dass dieser Wunsch wahr wird. Und ich bedanke mich ebenfalls bei der Club-Führung und Coach Ramírez, dass sie mir die Chance geben, ein Teil der wunderbaren Löwen-Familie zu sein.“