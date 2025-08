In Magdeburg kassiert der Eintracht-Abwehrspieler in der zweiten Hälfte einen Platzverweis. Jetzt muss er pausieren.

Braunschweig - Abwehrspieler Kevin Ehlers von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig ist nach seinem Platzverweis in Magdeburg „wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner“ für zwei Ligaspiele gesperrt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund nach der Entscheidung des Sportgerichts mit.

Der 24-Jährige, der vor einem Jahr von Dynamo Dresden zu den Braunschweigern gewechselt war, wird damit am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth und am 23. August beim Karlsruher SC (beide Partien um 13.00 Uhr/Sky) fehlen.

In der 54. Minute hatte Ehlers am Sonntag nach einem Foul an Marcus Mathisen Rot von Schiedsrichter Tom Bauer gesehen. Die Eintracht gewann zum Auftakt der Zweitliga-Saison in Unterzahl durch einen späten Treffer von Mehmet Can Aydin mit 1:0 beim FCM.