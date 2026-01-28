Beim Zweitligisten Braunschweig kam Abwehrspieler Ba kaum zum Zug. In Mannheim soll er Spielpraxis sammeln.

Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Abwehrspieler Sanoussy Ba an Drittligist Waldhof Mannheim verliehen. Das teilten die Niedersachsen drei Tage vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Samstag (13.00 Uhr/Sky) mit.

„Sanoussy benötigt in seinem noch jungen Alter Spielpraxis auf hohem Niveau, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen zu können. Dies konnten wir ihm in Braunschweig derzeit nicht garantieren“, wurde Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel zitiert.

Der 22 Jahre alte rechte Verteidiger kam in dieser Saison bisher nur zu einem kurzen Einsatz in der 2. Liga. Zudem stand er gegen den VfB Stuttgart in der ersten Runde des DFB-Pokalspiels, das der Club im Elfmeterschießen unterlag, auf dem Platz.