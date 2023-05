Gera - Mischa Bredewold vom Team SD Worx hat die längste Etappe der 35. Thüringen-Rundfahrt gewonnen. Die Niederländerin siegte am Mittwoch nach 153,5 Kilometern mit Start und Ziel in Gera als Solistin vor ihren Teamkolleginnen Barbara Guarischi und Lorena Wiebes. In der Gesamtwertung löste Bredewold durch den Erfolg Belgiens ebenfalls für SD Worx fahrenden Rad-Star Lotte Kopecky an der Spitze ab.

Ausreißerin Quinty Schoens aus den Niederlanden prägte die Etappe lange. Die 24-Jährige schloss erst zu zwei weiteren Ausreißerinnen auf und ging schließlich als Solistin auf das letzte Drittel. Schoens fuhr sich einen maximalen Vorsprung von 3:20 Minuten heraus, ehe sich weitere Fahrerinnen um Bredewold sich zu ihr gesellten. Die 22-Jährige setzte sich auf den letzten zehn Kilometern allein ab und wurde trotz der Arbeit der Sprinter-Teams nicht mehr eingeholt.

Am Donnerstag müssen die Fahrerinnen deutlich weniger Kilometer zurücklegen. Allerdings hat die 94,6 Kilometer lange Strecke rund um Schmölln ebenso etwa 1000 Höhenmeter wie die Etappe um Gera. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Mühlhausen.