Die Lage in Nahost eskaliert - die USA und Israel beginnen Angriffe auf den Iran. Bremens Innensenatorin Högl beobachtet die Situation genau.

Bremen - Bremens Innensenatorin Eva Högl hat sich angesichts der Angriffe Israels und der USA auf den Iran besorgt gezeigt. „Die Bremer Sicherheitsbehörden beobachten die internationale Lage sehr genau“, sagte die SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Wir sind jederzeit in der Lage, auf neue Entwicklungen zu reagieren und unsere Maßnahmen entsprechend anzupassen.“ Zu konkreten Schutzmaßnahmen äußere man sich aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht öffentlich.