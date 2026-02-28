weather wolkig
Die Lage in Nahost eskaliert - die USA und Israel beginnen Angriffe auf den Iran. Bremens Innensenatorin Högl beobachtet die Situation genau.

Von dpa 28.02.2026, 11:33
Bremens Innensenatorin Eva Högl zeigt sich besorgt mit Blick auf die Situation im Nahen Osten. (Archivbild)
Bremens Innensenatorin Eva Högl zeigt sich besorgt mit Blick auf die Situation im Nahen Osten. (Archivbild) Sina Schuldt/dpa

Bremen - Bremens Innensenatorin Eva Högl hat sich angesichts der Angriffe Israels und der USA auf den Iran besorgt gezeigt. „Die Bremer Sicherheitsbehörden beobachten die internationale Lage sehr genau“, sagte die SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Wir sind jederzeit in der Lage, auf neue Entwicklungen zu reagieren und unsere Maßnahmen entsprechend anzupassen.“ Zu konkreten Schutzmaßnahmen äußere man sich aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht öffentlich.