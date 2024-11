Bremen - Die Bremer CDU zieht erneut mit Thomas Röwekamp an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. 113 Delegierte wählten den 58-Jährigen mit mehr als 96 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten. „Es geht um eine richtige Grundsatzentscheidung mit den drei wichtigen Themen Sicherheit, Wirtschaft und Migration“, hatte Röwekamp in seiner Bewerbungsrede vom Donnerstagabend mit Blick auf die Wahl im Februar 2025 gesagt. Schon 2021 war Röwekamp CDU-Spitzenkandidat und sitzt seit der Wahl unter anderem im Verteidigungsausschuss.