Zwei Tage diskutierten die Bremer Grünen über Investitionen, Arbeitsplätze, Verkehr - und trafen eine richtungsweisende Wahl.

Josephine Assmus steht weiter an der Spitze der Bremer Grünen.

Bremen - Die Bremer Grünen haben eine neue Parteispitze gewählt. Josephine Assmus und Marek Helsner leiten künftig die Partei. Beide nahmen die Wahl auf der Landesmitgliederversammlung an.

Assmus war bisher Co-Vorsitzende und erhielt 134 von 151 Stimmen. „Ich will mit euch weiterkämpfen für ein Land Bremen, das klimaneutral und sozial gerecht ist“, sagte die 35-jährige Politikwissenschaftlerin auf der Landesmitgliederversammlung.

Den Co-Vorsitz übernimmt Marek Helsner, der vor einem Jahr aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand zurückgetreten war. Der 56-jährige Drehbuchautor erhielt 93 von 164 Stimmen. Zur Wahl für den Posten stand auch Elisabeth Laß. Für die Juristin und bisherige Beisitzerin im Landesvorstand stimmten 70 Parteimitglieder.

Der Landesvorstand hat acht Mitglieder. Sprecherin und Sprecher stehen gemeinsam mit dem Schatzmeister für zwei Jahre an der Spitze des Vorstands und sind unter anderem für die politische Außendarstellung der Landespartei zuständig.

Beschlüsse zu Investitionen und Verkehr

Auf ihrem zweitägigen Parteitag beschlossen die Grünen auch einen Antrag zu Investitionen in Höhe von zwei Milliarden Euro. Das Geld soll nach dem Willen der Partei unter anderem in die Sanierung von Schulen, Kitas und Hochschulen fließen.

Die Partei möchte sich zudem für bessere Anbindungen im Nahverkehr, für die Entlastung der Bremerhavener Innenstadt vom Hafenverkehr und für die Zukunft des Bremer Stahlwerks starkmachen.

Die Bremer Grünen haben mehr als 1.700 Mitglieder und stellen gemeinsam mit SPD und Linken die Regierung im kleinsten Bundesland.