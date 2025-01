Bremen - Das Theater Bremen trauert um seinen Generalintendanten Michael Börgerding. Der 64-Jährige starb in der Nacht zum Sonntag nach schwerer Krankheit, wie der Bremer Senat mitteilte. Börgerding hatte zur Spielzeit 2012/2013 die Leitung übernommen.

„In der schwersten Theaterkrise, die Bremen in der Nachkriegsgeschichte erleben musste, hat Michael Börgerding den Mut gehabt, mit dem damaligen kaufmännischen Geschäftsführer Michael Helmbold gemeinsam das Ruder unseres Flaggschiffs der Kultur zu übernehmen“, sagte Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz.

Inzwischen gehöre das Theater wieder mit an die Spitze der erfolgreichen Kultureinrichtungen der Hansestadt. „Der Tod von Michael Börgerding ist für Bremen ein großer Verlust“, sagte Emigholz. Er sei ein Theatermacher aus Überzeugung gewesen, teilte das Theater Bremen mit.

Börgerding wurde im niedersächsischen Lohne geboren. Sein Weg nach Bremen führte ihn über Stationen am Jungen Theater Göttingen, am Niedersächsischen Staatstheater Hannover und am Thalia Theater Hamburg. Auch hatte er Lehraufträge an den Universitäten Hannover und Hamburg inne. Von 2005 bis 2012 war er Direktor der Theaterakademie Hamburg, Hochschule für Musik und Theater.