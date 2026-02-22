Von der Schlange zum Pferd: China hat nach dem Mondkalender ein neues Jahr begrüßt. Auch in Bremen wird das chinesische Neujahr gefeiert.

Nach dem chinesischen Kalender endete in dieser Woche das Jahr der Holzschlange und ging in das Jahr des Feuerpferdes über.

Bremen - Mit Volksliedern und farbenfrohen Tänzen ist im Bremer Tropengewächshaus Botanika das chinesische Neujahrsfest gefeiert worden. Nach dem chinesischen Kalender endete in dieser Woche das Jahr der Holzschlange und ging in das Jahr des Feuerpferdes über. Das Pferd gehört zu insgesamt zwölf Tierkreiszeichen und steht Astrologen zufolge unter anderem für Stärke, Unabhängigkeit, aber auch für impulsives Verhalten und Sturheit.

Die Botanika nahm das Fest zum Anlass, um Besucherinnen und Besuchern Einblicke in die Kultur des Reichs der Mitte zu geben. In den asiatisch gestalteten Landschaften der Botanika gab es unter anderem Vorführungen fernöstlicher Bewegungskünste wie Kung-Fu- und Tai-Chi zu sehen. Außerdem standen eine Teeführung und Gesellschaftsspiele auf dem Programm, wie die Organisatoren mitteilten.

Der botanische Garten Botanika, der im Bremer Rhododendronpark liegt, ist besonders für seine asiatischen Landschaften bekannt. In dem Glasbau können Besucher und Besucherinnen viele verschiedene tropische Pflanzen und kleine Tiere betrachten.