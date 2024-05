Meiningen - Zweimal innerhalb weniger Tage sind am Auto einer jungen Frau in Meiningen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) die Bremskabel durchtrennt worden. Zunächst sei dies in der Nacht zum vergangenen Donnerstag passiert, am Sonntag dann erneut, teilte die Polizei mit. Die Frau hatte das Auto vor ihrer Wohnung geparkt, sie bemerkte die Manipulation den Angaben zufolge jeweils unmittelbar bei Fahrtantritt. Die Polizei geht von einer Wiederholungstat aus. Sie ermittelt wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Sachbeschädigung.