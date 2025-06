Magdeburg - Ein brennender Lkw bei Magdeburg sorgt für Verkehrschaos auf der Autobahn 2 Richtung Hannover. Das Fahrzeug war in den frühen Morgenstunden zwischen den Anschlussstellen Rothensee und Zentrum aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen, wie die Feuerwehr mitteilte. Mittlerweile ist der Brand den Angaben zufolge gelöscht, doch die Aufräumarbeiten dauern an. Verletzte habe es keine gegeben, hieß es weiter.Nachdem die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt gewesen war, ist ein Fahrstreifen aktuell wieder befahrbar. Gefahr bestehe laut Feuerwehr nicht mehr. Zwischenzeitlich wurde via App vor der starken Rauchentwicklung gewarnt. Weitere Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.