Die Freiwillige Feuerwehr in Halle steht nach einem Video in der Kritik. Die Polizei ermittelt.

Briefkastenexplosion bei Feuerwehr in Halle - Ermittlungen

Halle - Wegen eines Videos, das die Zerstörung eines Briefkastens bei der Feuerwehr in Halle durch Pyrotechnik zeigt, hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. In dem Video, das im Internet kursiert, ist zu sehen, wie ein Mann in einer uniform-ähnlichen Kleidung den Kasten mit hochexplosiver Pyrotechnik zerstört.

„Die Stadt nimmt den Vorfall sehr ernst und hat Anzeige gegen unbekannt erstattet“, sagte ein Stadtsprecher. Der im Video dokumentierte Vorfall sei nicht akzeptabel und solle vollständig aufgearbeitet werden. Ein Polizeisprecher bestätigte den Eingang der Anzeige und sagte, es seien Ermittlungen aufgenommen worden. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.

Ermittelt werden soll unter anderem, ob es sich bei dem Mann im Video um ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr handelt. Laut Stadt „haben die Kräfte der Feuerwehr, insbesondere in Uniform, auch eine Vorbildwirkung, der sie sich bewusst sein müssen.“ Das Ereignis sei daher nicht hinnehmbar. Die Stadt stehe in engem Austausch mit der Feuerwehr, um den Vorfall aufzuklären.