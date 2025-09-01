Ab heute können Potsdamer ihre Briefwahlunterlagen zur Bürgermeisterwahl bequem abgeben. Sechs Kandidaten und eine Kandidatin stehen zur Wahl.

Potsdam - Wer zur Potsdamer Bürgermeisterwahl per Brief wählen möchte, kann seine ausgefüllten Unterlagen ab heute im Briefwahlbüro abgeben. Das Büro liegt im Verwaltungscampus, in der Hegelallee 6-10. Wahlberechtigte können dort auch ihre Briefwahlunterlagen beantragen und direkt mitnehmen oder vor Ort wählen, sofern sie dies bisher nicht getan haben. Dafür müssen sie einen Personalausweis oder Reisepass vorlegen, nach Möglichkeit auch ihre Wahlbenachrichtigung.

Die Briefwahlunterlagen können auch in jeden gewöhnlichen Briefkasten geworfen werden. Die speziellen Briefkästen der Stadtverwaltung in der Friedrich-Ebert-Straße 79-81, der Hegelallee 6 und der Edisonallee 7 werden am Wahltag um 18 Uhr zum letzten Mal geleert.

In Potsdam wird am 21. September nach dem vorzeitigen Amtsende für Mike Schubert ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Sieben Kandidaten - sechs Männer und eine Frau - stehen zur Wahl.