Berlin - Der frühere Bielefelder Kult-Fußballer Ansgar Brinkmann freut sich auf eine unvergessliche Arminia-Pokalparty in Berlin. „Ich werde das genießen, die Stimmung auf den Straßen, die Kneipen werden voll sein mit Bielefeldern und Stuttgartern“, sagte der 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist sportlich das Größte, was der Club je erreicht hat und miterleben darf.“

Als Drittligist ist die Arminia sensationell ins Endspiel im Olympiastadion eingezogen und trifft dort am Samstag (20 Uhr/ZDF und Sky) auf den VfB Stuttgart. Trotz der Außenseiterrolle ist Brinkmann zuversichtlich. „Wir Bielefelder wissen, wie man besser besetzte Mannschaften schlagen kann. Das haben wir jetzt bewiesen. Und warum soll das jetzt nicht noch mal passieren?“, sagte er mit Blick auf die bisherigen DFB-Pokalrunden.

Europapokal in Bielefeld? „Das wäre unfassbar“

Die Arminia setzte sich gegen vier Erst- und einen Zweitligisten durch. „Wer keinen Mut hat zu träumen, der hat auch keine Kraft zu kämpfen“, sagte Brinkmann. Der frühere Offensivspieler war zwischen 2001 und 2003 für Bielefeld aktiv.

Bei einem Sieg würde der Club erstmals in seiner 120-jährigen Vereinsgeschichte im Europapokal antreten. „Wenn man sich vorstellt, wir gewinnen den DFB-Pokal und dann würden Top-Clubs mit Spielern wie Erling Haaland und Co. in Bielefeld spielen - das wäre unfassbar. Das kann ich gar nicht in Worte fassen“, sagte Brinkmann mit Blick auf Manchester City und seinen norwegischen Stürmerstar.