Frankfurt/Main - Für Hertha BSC geht es zum Zweitliga-Auftakt direkt gegen einen Erzrivalen. Die Berliner eröffnen die neue Spielzeit am 1. August (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) beim FC Schalke 04, wie die DFL mitteilte. Es ist das Duell zweier früherer Bundesliga-Schwergewichte, die zuletzt selbst in Liga zwei um den Klassenerhalt bangen mussten.

Zusätzliche Brisanz kommt überwiegend von einer Seite: Für den Berliner Anhang sind die Schalker seit den 1970ern Erzrivale und Feindbild. Den Fans der Königsblauen ist der Hauptstadtclub dagegen eher egal. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl wird vor allem früh ihre Aufstiegsambitionen untermauern wollen. Nach zwei enttäuschenden Spielzeiten wollen die Berliner endlich ernsthaft, um die Rückkehr ins Oberhaus mitspielen.

In den beiden vergangenen Jahren startete die Hertha nach größeren Umbrüchen im Sommer mit Patzern. 2024 gab es zu Hause ein 1:2 gegen Paderborn. Im Jahr davor ein 0:1 in Düsseldorf.

Bayern und Leipzig eröffnen die Bundesliga

Im Laufe des Freitags sollen die kompletten Spielpläne bekannt werden. Schon am Donnerstag hatte die DFL verkündet, dass die Bundesliga mit dem Duell zwischen Meister FC Bayern München und RB Leipzig eröffnet wird. Auch drei weitere Ansetzungen für die kommende Spielzeit im Oberhaus stehen schon fest.

Am ersten Spieltag empfängt Eintracht Frankfurt Werder Bremen. Am dritten Spieltag ist Aufsteiger Hamburger SV bei den Bayern zu Gast. Mitaufsteiger 1. FC Köln spielt am 22. Spieltag am Karnevalswochenende (13. bis 15. Februar 2026) beim VfB Stuttgart.

Noch am Freitagvormittag soll es wie schon am Donnerstag ein Rätsel „What’s the Match“ geben, bei dem Fans die Möglichkeit haben, dieses Mal eine weitere Partie des Zweitliga-Auftakts zu erraten.