Sie fahren im Harz und in Wales mit Dampfloks umher und begeistern zahlreiche Touristen. Die Harzer Schmalspurbahnen und Ffestiniog & Welsh Highland Railways verbindet aber noch mehr als der Job.

Wernigerode - Das Team der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) lockt nicht nur Touristen von nah und fern nach Sachsen-Anhalt, sondern pflegt auch internationale Freundschaften. Das dritte Jahr in Folge ist dieser Tage der Dampflokheizer Caleb Lovegrove in Wernigerode zu Besuch, teilten die Bahnbetreiber mit. Er kommt aus Wales und ist in seiner Heimat als Freiwilliger bei Ffestiniog & Welsh Highland Railways (FHR) tätig - den Angaben nach die älteste Eisenbahngesellschaft der Welt.

Der britische Dampflokheizer soll in den nächsten Tagen auf ausgewählten Zügen unterstützen und stellt seine Erfahrung dabei unter Beweis, hieß es. Schon 2024 und 2025 war Lovegrove in den Harz gekommen.

Harzer waren auch schon in Wales im Einsatz

Auf Fahrt geht er gemeinsam mit dem HSB-Heizer Moritz Helmold, mit dem er auch privat befreundet ist. „Diese Freundschaft steht sinnbildlich für den lebendigen Austausch zwischen beiden Bahnen: Moritz Helmold war seinerseits bereits mehrfach als Gastheizer bei den Kollegen in Wales im Einsatz“, teilen die Harzer Bahnbetreiber mit. Auch andere Mitarbeitende seien schon bei der FHR gewesen.

Die FHR wurde den Angaben nach 1832 gegründet. Sie und die HSB tauschen schon seit 2006 ihr Wissen aus. So wollen sich die Gesellschaften gegenseitig unterstützen.