weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Brückensperrung: Brücke über die Autobahn 14 bei Grimma gesperrt

Brückensperrung Brücke über die Autobahn 14 bei Grimma gesperrt

Wegen Schäden bleibt die Brücke über die Autobahn 14 zwischen Grottewitz und Würschwitz ab 27. Oktober auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Von dpa 26.10.2025, 14:54
Eine kleinere Brücke bei Grimma über die A14 wird ab Montag gesperrt. (Symbolbild)
Eine kleinere Brücke bei Grimma über die A14 wird ab Montag gesperrt. (Symbolbild) Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB

Grimma - Eine Brücke über die Autobahn 14 zwischen den Grimmaer Ortsteilen Grottewitz und Würschwitz soll von Montag (27. Oktober) an gesperrt werden. Grund sind Bauwerksschäden, wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilte. Die Sperrung soll zunächst auf unbestimmte Zeit gelten. Details wurden nicht genannt.