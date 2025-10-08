Während der Herbstferien müssen Autofahrer in der Landeshauptstadt etwas mehr Geduld aufbringen: Ein Teil des Magdeburger Rings wird gesperrt. Eine marode Brücke muss weichen.

Schweres Gerät rückt bald an, um den Weg zur Erneuerung einer Brücke des Magdeburger Rings zu ebnen. (Symbolbild)

Magdeburg - Der Abriss der maroden Brücke über der Brenneckestraße in Magdeburg beginnt kommende Woche und bringt umfangreiche Sperrungen mit sich. Dafür müsse über zwei Wochen hinweg ein Teil des Stadtrings gesperrt werden, wie die Stadt mitteilte. Eine weiträumige Umfahrung über die A14 wird empfohlen.

Ab Montag, 13. Oktober, 7 Uhr, wird zunächst die Fahrbahn in Richtung A2 dichtgemacht - ab dem Nachmittag auch die Strecke stadteinwärts. Bis voraussichtlich zum 20. Oktober wird zunächst ein Fallbett angelegt, auf dem die Brücke bis voraussichtlich zum 25. Oktober Stück für Stück abgetragen wird. Im November beginne die Konstruktion einer Behelfsbrücke.

Alle Umleitungen auf einen Blick

Während der Maßnahmen wird der Verkehr stadteinwärts über die Abfahrt Kirschweg, die Leipziger Chaussee und die Leipziger Straße bis zur Ringauffahrt Fermersleber Weg umgeleitet.

Stadtauswärts führt die Umleitung ab der Abfahrt Lemsdorfer Weg im umgekehrten Sinne über die bereits genannten Abfahrten.

Fußgänger und Radfahrer könnten den Angaben zufolge weiterhin die Brücke zwischen der Bodestraße und der Goslarer Straße nutzen.