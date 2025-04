Eine Brücke am Damaschkeplatz mitten in der Magdeburger Innenstadt ist seit dem Morgen wegen massiven Schäden gesperrt. Wie geht es weiter?

Magdeburg - Nach der Sperrung der Brücke am Damaschkeplatz im Magdeburger Stadtzentrum geht es nun an die Planung für den Abriss und die Errichtung eines Ersatzneubaus. Die Brücke befinde sich an einer „neuralgischen Stelle“ der Stadt, sagte Staatssekretär Sven Haller vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber Sicherheit gehe vor, hieß es. Das Land werde die Landeshauptstadt unterstützen. Ein Termin für den Abriss wurde vorerst nicht genannt.

Wegen erheblicher Schäden wurde die Brücke am Damaschkeplatz heute vollständig gesperrt. Betroffen sind der Autoverkehr, Straßenbahnen, Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgänger. Bei einer Sonderprüfung wurden an mehreren Spanngliedern der Brücke zahlreiche Risse und Drahtbrüche festgestellt. An den Brücken wurde laut Stadt sogenannter Hennigsdorfer Spannstahl verbaut, bei dem das Risiko einer sogenannten Spannungskorrosion besteht. Dieser Spannstahl wurde auch an der Dresdner Carolabrücke verbaut.