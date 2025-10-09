Die wuchtige Burganlage von Schloss Bertholdsburg prägt das Stadtbild von Schleusingen in Südthüringen. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten hat Brunnenhaus und Umfeld restaurieren lassen.

Das Brunnenhaus auf Schloss Bertholdsburg in Schleusingen entstand mit der Anlage des Schlossgartens vor rund 400 Jahren.

Schleusingen - Auf Schloss Bertholdsburg in Schleusingen erstrahlt das Ensemble rund um das historische Brunnenhaus wieder in voller Schönheit. Nach der bereits 2023 beendeten Restaurierung des Brunnenhauses seien auch die umgebenden Freiflächen nach Sanierungsarbeiten wiederhergestellt, teilte die Thüringer Stiftung Schlösser und Gärten mit. Unter anderem seien das Bodenniveau abgesenkt, der Verlauf einer Treppe korrigiert, alte Leitungen im Boden ersetzt und Wege befestigt worden. Beete erhielten eine neue Staudenbepflanzung.

Insgesamt seien rund 300.000 Euro in die Arbeiten gesteckt worden. Davon steuerte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 230.000 Euro bei, 70.000 Euro kamen aus Eigenmitteln der Thüringer Stiftung.

Schloss Bertholdsburg in Schleusingen gehört zu den wichtigsten Besucherzielen in Südthüringen. Sie gilt als ältestes Residenzschloss in Thüringen und war Stammsitz des fränkischen Adelsgeschlechts der Henneberger. Heute beherbergt es ein Naturkunde-Museum. Das Brunnenhaus entstand mit der Anlage des Schlossgartens vor rund 400 Jahren.