Mit mehr als 1.000 Mitgliedern will das BSW bei der Berlin-Wahl hoch hinaus. Eine Doppelspitze soll die Partei ins Abgeordnetenhaus bringen.

Alexander King ist bislang der einzige Politiker, der für das BSW im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt. (Archivbild)

Berlin - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kürt am Samstag (ab 13.00 Uhr) seine beiden Spitzenkandidaten für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September. Auf einem Parteitag kandidiert der Landesvorsitzende Landeschef Alexander King für den Listenplatz eins. Für Platz zwei hat der Landesvorstand den Publizisten und stellvertretenden BSW-Bundesvorsitzenden Michael Lüders nominiert. Er soll mit King eine Art Doppelspitze bilden.

Mehr als 1.000 Mitglieder in Berlin

Der Berliner BSW-Landesverband war Mitte 2024 gegründet worden und hat nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 1.000 Mitglieder. Im Landesparlament ist die Partei nur in Person von King vertreten, der von der Linkspartei zum BSW gewechselt war und nun als fraktionsloser Abgeordneter im Parlament sitzt.

Erklärtes Wahlziel ist nach den Worten Kings, in das Berliner Abgeordnetenhaus einzuziehen sowie auch in alle zwölf Bezirksverordnetenversammlungen. Bei der Bundestagswahl im Februar 2025 kam seine Partei in Berlin auf 6,7 Prozent der Zweitstimmen. In den letzten Umfragen zur Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus lag das BSW bei drei oder vier Prozent.