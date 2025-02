Seit Dezember regieren SPD und BSW in Brandenburg in einer Koalition. Die Bundestagswahl gilt als wichtiger Stimmungstest für das BSW. Welche Folgen hätte das Ergebnis für die Koalition?

Potsdam - Der BSW-Landesvorsitzende in Brandenburg, Robert Crumbach, zeigt sich für die Bundestagswahl optimistisch. „Das BSW wird im nächsten Bundestag vertreten sein“, sagte Crumbach der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Er sei da „sehr, sehr zuversichtlich“. Das BSW und sein Ansatz würden im Bund gebraucht.

In Brandenburg regiert das BSW seit Dezember mit der SPD. Was würde aus der Koalition, wenn die Partei es nicht in den Bundestag schaffte? Der Landeschef, der auch Vize-Regierungschef ist, sieht keine negativen Folgen der Wahl: „Das Wahlergebnis der Bundestagswahl hat keinerlei Einfluss auf unsere Arbeit in der Landesregierung und im Landtag.“

Das BSW kam bundesweit in Umfragen zuletzt auf 4 bis 5,5 Prozent – damit ist ein Einzug nicht sicher. In Brandenburg erreichte die Partei in einer Befragung von Insa für „Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ), „Märkische Oderzeitung“ (MOZ) und „Lausitzer Rundschau“ (LR) im Januar 11 Prozent.