Im kommenden Jahr wird ein neuer Landtag gewählt in Sachsen-Anhalt. Das BSW will Strukturen ausbauen und Themen setzen.

Magdeburg - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will seine Strukturen in Sachsen-Anhalt ausbauen und richtet den Blick Richtung Landtagswahl 2026. Beim zweiten Landesparteitag am 21. Juni in Magdeburg stehe eine geplante Satzungsänderung an, um den Weg für die Gründung von Regionalverbänden im Land zu ebnen, teilte ein Parteisprecher mit.

„Die Bürgerinnen und Bürger sollen klar erkennen können, wofür wir politisch stehen und wofür wir uns einsetzen“, erklärte der Co-Vorsitzende des BSW Sachsen-Anhalt, Thomas Schulze. „Die Wahlen im kommenden Jahr werden richtungsweisend für die Zukunft unseres Bundeslandes sein. Wir wollen dabei eine zentrale Rolle spielen - gerade auch, weil die etablierten Parteien zunehmend an Vertrauen in der Bevölkerung verlieren.“