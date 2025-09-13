Das BSW ist bei der Landtagswahl voriges Jahr auf Anhieb drittstärkste Kraft geworden. Nun wählt die Partei den Landesvorstand neu. Dabei wird sich ein bekanntes Gesicht aus der Spitze verabschieden.

Bautzen - Das Bündnis Sahra Wagenknecht wählt am Sonnabend bei einem Parteitag in Bautzen einen neuen Landesvorstand. Bisher wird der sächsische Landesverband von der Doppelspitze Jörg Scheibe und Sabine Zimmermann geführt. Doch Zimmermann will nicht erneut kandidieren und sich auf ihre Arbeit als Fraktionschefin im Landtag konzentrieren. Als Bewerber für den Landesvorsitz ist unter anderem Ronny Kupke, bisher stellvertretender Landesvorsitzender, im Gespräch.

Junge Partei ist drittstärkste Kraft im Landtag

Das BSW war bei der Landtagswahl voriges Jahr aus dem Stand mit 11,8 Prozent drittstärkste Kraft geworden - nach CDU und AfD. Der ursprüngliche Plan, mit CDU und SPD eine Regierung zu bilden, war aber noch in der Sondierungsphase gescheitert. Das BSW sah keine ausreichende Übereinstimmung beim Thema Krieg und Frieden, in der Finanzpolitik und bei der Migration.

Das BSW hat in Sachsen nach eigenen Angaben knapp 250 Mitglieder und zehn Kreisverbände.