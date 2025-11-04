Die Reformpläne für ARD, ZDF und Deutschlandradio stoßen auf große Bedenken beim BSW. Die Koalition hat voraussichtlich keine eigene Mehrheit. Was heißt das für die Koalition?

Potsdam - Die Brandenburger SPD/BSW-Koalition wird bei der Abstimmung über zwei Medienstaatsverträge im Landtag voraussichtlich keine eigene Mehrheit haben. Während die SPD-Fraktion dafür stimmen will, will das Bündnis Sahra Wagenknecht sie mehrheitlich ablehnen. Das SPD/BSW-Kabinett hatte allerdings zugestimmt.

„Wir sind nach einer ausgewogenen Debatte zum Entschluss gelangt, dass unsere Fraktion mehrheitlich gegen die Medienänderungsstaatsverträge stimmen wird“, sagte BSW-Fraktionschef Niels-Olaf Lüders. Die Fraktion werde geschlossen dagegen stimmen bis auf eine Stimme. Finanzminister Robert Crumbach (BSW) hatte angekündigt, dafür zu stimmen. Die CDU signalisiert ebenfalls Zustimmung, die AfD will die Verträge ablehnen. Damit könnte eine Mehrheit mit Hilfe der CDU zustande kommen.

Reformen reichen BSW nicht

Lüders begründete die Kritik damit, dass es eine Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gebe und Vertrauen sinke. Die nötigen Reformen seien in den vorliegenden Medienstaatsverträgen aber nicht gegeben. Er würde es nicht so sehen, dass wir „am Ende der Koalition“ angelangt sind, sagte Lüders. Es gebe insbesondere mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis. Aber: „Man muss in Koalitionen ehrlich miteinander umgehen.“ Das BSW könne unmöglich an etwas gebunden sein, was vor seiner Zeit vorbereitet worden sei, so Lüders.

Den Vorwurf, gegen den Koalitionsvertrag zu verstoßen, wies er zurück. Es gebe darin keine Passage, „dass wir Verträgen zustimmen müssen, die lange vor unserer Zeit ausgehandelt wurden“, sagte Lüders.

Im Koalitionsvertrag verpflichteten sich beide Partner, im Landtag gemeinsam aufzutreten und nicht mit wechselnden Mehrheiten abzustimmen. Der BSW-Bundesvorstand lehnt beide Medienstaatsverträge ab. Der Brandenburger Landtag entscheidet voraussichtlich in der übernächsten Woche über die Verträge. Darin geht es um eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, indem ARD, ZDF und Deutschlandradio schlanker und digitaler werden, sowie um mehr Jugendschutz.