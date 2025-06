Rund ein halbes Jahr nach dem Start rutschen SPD und BSW in einer Umfrage ab - die AfD fährt einen bisherigen Bestwert ein. Wie reagiert das BSW?

Potsdam - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zeigt sich trotz der gesunkenen Zustimmung in der jüngsten Umfrage gelassen. „Richtig ist, dass die Umfrage belegt, dass wir ein stabiler Faktor der Brandenburger Politik sind“, sagte Crumbach. „Die Werte werden auch wieder nach oben gehen, jetzt, wo der Haushalt beschlossen ist.“ Er verwies auf mehr Geld für Krankenhäuser und Polizei. Politisches Handeln dürfe man nicht nur an Umfragen ausrichten. Im neuen Brandenburg-Trend von Infratest dimap für rbb24 Brandenburg Aktuell und Antenne Brandenburg verloren SPD und BSW an Zustimmung.

Die SPD rutschte bei der Sonntagsfrage auf 23 Prozent ab und verlor 5 Punkte im Vergleich zur Umfrage im Dezember. Das BSW kam auf 9 Prozent und büßte 3 Punkte zum Dezember ein. Stärkste Kraft wäre die AfD, die mit 32 Prozent einen Höchstwert erreichte. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als im Dezember. Die CDU erreichte 14 Prozent, ein Punkt mehr. Die Linke kam auf 9 Prozent, die Grünen lagen bei 5 Prozent. Die SPD/BSW-Koalition hätte damit keine Mehrheit mehr. Während 36 Prozent die Arbeit der SPD in der Regierung für positiv halten, sind nur 19 Prozent mit der Arbeit des BSW zufrieden.