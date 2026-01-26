Nach fünf Jahren Bauzeit gibt es auf dem BTU-Campus mehr als nur frisch gekochtes Essen: Neue Räume, klimafreundliche Technik und ein Kinderbereich warten auf hungrige Studierende.

Cottbus - Nach umfassender Sanierung ist die alte Mensa der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) wiedereröffnet worden. „Das Campus-Leben ist nichts ohne einen Ort, an dem man sich stärken kann“, sagte Wissenschaftsstaatssekretär Tobias Dünow, „ein Ort wie die Mensa, in deren klimafreundliche Rundumerneuerung das Land rund 45 Millionen Euro investiert hat“.

Frank Stolper, Staatssekretär im Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg, ergänzte: „Das Projekt hatte verschiedene Facetten. Erst musste ein neues Gebäude errichtet und vollständig ausstattet werden, damit die Versorgung auf dem Campus nicht unterbrochen wird.“ Anschließend sei das alte Mensagebäude neu strukturiert, umfassend saniert und teilweise erweitert worden. Insgesamt betrug die Bauzeit fünf Jahre.

Die Mensa bietet künftig täglich bis zu 2.000 warme Mahlzeiten, neue Begegnungsräume für Studierende und unter anderem einen Kinderraum an.