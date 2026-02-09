Der Verdächtige ist der Polizei nicht das erste Mal aufgefallen. Was ihm genau vorgeworfen wird.

Hannover - Mit dem Fahrrad eines Passanten haben Bundespolizisten einen mutmaßlichen Ladendieb verfolgt und gefasst. Der 32 Jahre alte Verdächtige soll Anfang Februar Bücher aus einem Laden im Bahnhof gestohlen haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Am Samstag wurde der Mann bei einem erneuten Diebstahlversuch von Ladenmitarbeitern entdeckt und der Bundespolizei gemeldet.

Weil der Mann flüchtete, verfolgten ihn die Bundespolizisten. Dazu nutzten sie auch das Fahrrad eines Passanten. Später fassten sie den Mann, der sich in einem Gebüsch versteckte. Er ist nach bisherigen Erkenntnissen ohne festen Wohnsitz und mehrfach strafrechtlich aufgefallen.

Er wurde in Untersuchungshaft genommen. Gegen ihn werde wegen Diebstahls und Hehlerei ermittelt, weil er versucht haben soll, die Bücher zu verkaufen.