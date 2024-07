Kohleausstieg Bund: 2100 von geplanten 5000 Jobs in Kohlerevieren besetzt

Deutschland soll raus aus dem Abbau und der Verbrennung von Braunkohle. Als Ausgleich will der Bund bis Ende 2028 in eigenen Einrichtungen neue Stellen schaffen. Die Zwischenbilanz: Eher so mittel.