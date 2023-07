Der Rohbau der zukünftigen Synagoge in Dessau.

Dessau-Roßlau - Der Bund steuert zum Wiederaufbau der Synagoge in Dessau-Roßlau zusätzliche 700.000 Euro bei. „Nach Hilfsersuchen durch Sachsen-Anhalt kann der Wiederaufbau fortgesetzt und diesen Sommer abgeschlossen werden“, hieß es vom Bundesinnenministerium am Donnerstag. An dem seit 2019 laufenden Bauvorhaben hatte sich der Bund bereits mit 700.000 Euro beteiligt.

Laut dem Ministerium war die Finanzierung des Baus zuletzt aufgrund massiver Preissteigerungen in der Baubranche nicht mehr gesichert. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wandte sich deswegen an den Bund. Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist nach Angaben des Ministeriums bis Ende dieses Sommers geplant.