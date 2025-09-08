Die Ministerpräsidenten und die Regierungschefin der ostdeutschen Bundesländer treffen sich auf einem Schloss bei Weimar. Auch der Kanzler wird erwartet.

Weimar - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt an der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) auf Schloss Ettersburg bei Weimar teil. Geplant ist die Eintragung des Kanzlers in das goldene Buch des Freistaats, wie die Thüringer Staatskanzlei mitteilte. Thüringen hat derzeit den Vorsitz der Ost-MPK. Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) wird für das Treffen am 25. September seine Amtskollegen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg sowie die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern empfangen. Auch die Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), wird erwartet.

Welche Themen bei der Ost-MPK besprochen werden sollen, ließ die Staatskanzlei auf Nachfrage zunächst offen.