Bremen - Der SV Werder Bremen hat zum Start in die Saison der Fußball-Bundesliga ein schweres Auftaktprogramm abzuspulen. An den ersten fünf Spieltagen trifft die Mannschaft des neuen Cheftrainers Horst Steffen in Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, SC Freiburg und Bayern München auf vier Teams, die in der abgelaufenen Spielzeit unter den Top fünf gelandet sind.

„Wir nehmen die Spiele, wie sie kommen. Ich freue mich sehr auf solche Gegner und tolle Spiele“, sagte Steffen. Es gibt sicherlich einen großen Motivationsschub für die Vorbereitung, solch ein Auftaktprogramm vor der Brust zu haben.“

Die ersten Gegner: Meister, Vize und Europapokal-Teilnehmer

Einen Tag vor der Veröffentlichung des kompletten Spielplans hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) preisgegeben, dass die Bremer in ihrem ersten Saisonspiel (23./24. August) bei Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt antreten. Im ersten Heimspiel empfangen die Norddeutschen den entthronten Meister Bayer Leverkusen zwischen dem 29. und 31. August.



Weiterer Gegner aus dem Kreis der Topteams der Vorsaison ist der SC Freiburg am vierten Spieltag (19. bis 21. September). Eine Woche später geht es zum deutschen Rekordmeister und Titelverteidiger FC Bayern München.

Das traditionsreiche Nordduell beim Rückkehrer Hamburger SV ist für den 13. Spieltag (5. bis 7. Dezember) angesetzt. In die kurze Winterpause geht es am 15. Spieltag (19. bis 21. Dezember) beim FC Augsburg. Die Hinrunde endet bei Borussia Dortmund (13. bis 15. Januar). Die genauen Spieltermine werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.