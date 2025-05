Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft fährt in den kommenden Monaten quer durchs Land. Halten wird es an rund 30 Orten. In diesem Jahr im Fokus: die Energiewende.

Berlin - Zum Start des Ausstellungsschiffes MS Wissenschaft hat Bundesforschungsministerin Dorothee Bär die Relevanz von Wissenschaftsvermittlung hervorgehoben. „Es wäre schön, wenn jeder, der hier auf dem Schiff war, wenn er das Schiff wieder verlassen hat, ein Stückchen klüger wieder heruntergekommen ist“, sagte die CSU-Politikerin bei einem Pressegespräch in Berlin. Im Mittelpunkt steht dieses Jahr das Thema Energiewende.

Im Auftrag des Bundesforschungsministeriums steuert das Schiff zwischen Mai und September rund 30 größere und kleinere Städte in Deutschland an. Beginn ist zwischen dem 14. und 18. Mai am Schiffbauerdamm in Berlin. Danach geht es weiter nach Potsdam. Der letzte Halt im September ist Straubing in Bayern. Umgesetzt wird die Ausstellung von der Organisation Wissenschaft im Dialog.

Täglich kostenlose Führungen

Die Generalsekretärin der Max-Planck-Gesellschaft, Simone Schwanitz, sagte, Wissenschaft könne sehr viele Lösungen bieten. Neugier wolle die Ausstellung nicht zuletzt bei Schülerinnen und Schülern wecken: „Das sind unsere Nachwuchswissenschaftler.“

An Bord können Besucher darüber rätseln, wie viel Strom das Internet erzeugt und spüren, wie sich die Wärme im Erdinneren anfühlt. Die Ausstellung ist interaktiv und ansprechend gestaltet. Bei einem Autorennen mit elektrisch betriebenen Spielautos kann getestet werden, welcher nachhaltige Energieträger die weiteste Strecke schafft.

Gezeigt werden 30 Ausstellungsstücke, die von Forschungsprojekten aus ganz Deutschland stammen. Die Ausstellung wird ab einem Alter von zwölf Jahren empfohlen. Es gibt täglich kostenlose Führungen.

Bär bezeichnet Ministerium als „das beste und das coolste“

Bär sagte, in ihrem Amt als Bundesforschungsministerin sei es ihr sehr wichtig, zu zeigen, was Wissenschaft alles leisten könne. „Ich glaube, dass das Bundesministerium BMFTR für Forschung, Technologie und Raumfahrt von allen Häusern natürlich das beste und das coolste ist.“