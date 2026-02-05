Nachdem ein Mann in Belgien wegen versuchten Totschlags zu sieben Jahren Haft verurteilt worden war, wurde dieser international gesucht. Nun hat ihn die deutsche Bundespolizei aufgegabelt.

Frankfurt (Oder) - Bei Frankfurt (Oder) hat die Polizei einen wegen Totschlags per internationalem Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Bei einer Grenzkontrolle wurde der 38-Jährige auf der A12 in Richtung Berlin zuvor kontrolliert, heißt es in einer Mitteilung. Die Personalienauswertung ergab dann, dass er von den belgischen Behörden gesucht wird.

Dort war der Mann laut einer Mitteilung der Bundespolizei wegen versuchten Totschlags zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Er soll 2019 laut einem belgischen Gericht an einer Schießerei beteiligt gewesen sein. Dabei habe er achtmal auf einen anderen Mann geschossen. Nun wird er zunächst einem Haftrichter vorgeführt. Danach soll die Auslieferung nach Belgien erfolgen, heißt es in der Mitteilung weiter.