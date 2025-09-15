Festakt mit 500 Gästen: Frank Niechziol kehrt als Präsident zur Bundespolizeidirektion Pirna zurück. Sein Vorgänger blickt auf eine herausfordernde Amtszeit zurück.

Pirna - Die Bundespolizeidirektion in Pirna hat einen neuen Präsidenten. Frank Niechziol übernimmt zum 1. Oktober von seinem Vorgänger André Hesse, der sich nach sechs Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedet, wie die Bundespolizei mitteilte. Zum Festakt am vergangenen Donnerstag kamen rund 500 nationale und internationale Gäste, darunter Innenminister Armin Schuster (CDU) und Hans-Georg Engelke, Staatssekretär im Bundesinnenministerium.

Niechziol war bisher Präsident der Direktion Bundesbereitschaftspolizei und zuvor bereits Vizepräsident in Pirna. Er freue sich zurückzukehren und Verantwortung für die Bundespolizei und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu übernehmen, sagte der 55-Jährige laut Mitteilung.

Vorgänger Hesse blickte bei seiner Verabschiedung auf sechs herausfordernde Jahre zurück: „Erst Corona, dann die Migrationsströme aus Belarus, der Angriff auf die Ukraine und die Wiedereinführung der Binnengrenzkontrollen. Das alles hat die Angehörigen der gesamten Direktion stark gefordert und ich bin dankbar, dass wir dies alles gemeinsam bewältigt haben.“