Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. (Symbolbild)

Hemmoor - Nach dem Feuer in einer Fleischerei ist die Bundesstraße 73 weiter gesperrt. Der Bereich solle weiträumig umfahren werden, teilte die Polizei mit. Auch in den Nachtstunden hätten in Hemmoor bei Cuxhaven weitere Löscharbeiten stattgefunden. Immer wieder seien kleine Feuer aufgelodert.

Bei dem Brand einer Fleischerei mit angeschlossenem Wohnhaus und Verkaufsladen ist am Dienstag ein Schaden von mindestens 2,5 Millionen Euro entstanden. Der Komplex sei nicht mehr zu retten und solle kontrolliert niederbrennen, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Ursache war nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt an einer Lüftung.