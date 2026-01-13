Weite Teile des Berliner Südwestens waren nach einem Brandanschlag tagelang ohne Strom. Nachdem sich Linksextremisten zu der Tat bekannt haben, will die AfD nun im Parlament über Konsequenzen reden.

Berlin - Der Anschlag auf das Berliner Stromnetz beschäftigt nun auch den Bundestag. Auf Antrag der AfD-Fraktion debattieren die Abgeordneten am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde über die notwendigen Konsequenzen aus dem Vorfall. Mutmaßlich linksextreme Täter hatten am 3. Januar im Berliner Südwesten Starkstromleitungen angezündet. In der Folge waren rund 45.000 Haushalte ohne Strom sowie Krankenhäuser, Pflegeheime und mehr als 2.200 Betriebe. Viele von ihnen konnten erst nach mehr als vier Tagen wieder versorgt werden.