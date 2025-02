Für ein paar Nächte kann es in Teilen Hessens laut werden: Die Bundeswehr ist Anfang März mit Kampfhubschraubern unterwegs. Was steckt dahinter?

Fritzlar - Die Bundeswehr wird in den Nächten der ersten beiden Märzwochen in Teilen von Hessen mit Kampfhubschraubern unterwegs sein. Jeweils von Montag bis Donnerstag seien die Übungsflüge geplant, darunter Tiefflüge in teils unter 30 Metern Höhe, teilte das Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar mit. Es könne zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen. Deshalb werde versucht, das Übungsgebiet immer wieder zu wechseln.

Die Flüge sollen dafür sorgen, dass die Piloten einsatzbereit sind. Außerdem werden junge Soldatinnen und Soldaten dadurch weitergebildet. Das Gebiet für die Nachtflüge reicht laut Mitteilung grob von Alsfeld (Vogelsbergkreis) und Marburg über Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg) bis nach Bad Hersfeld. Jenseits von Hessen verläuft das Übungsgebiet bis nach Augustdorf und Warburg in Nordrhein-Westfalen, Göttingen in Niedersachsen sowie Mühlhausen in Thüringen. Je nach Woche unterscheiden sich die Einsatzräume leicht.