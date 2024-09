Erfurt/Magdeburg - Am Donnerstag und Freitag rollt ein großer Militärverband aus dem Norden Sachsen-Anhalts durch Teile Sachsens und Thüringens Richtung Bayern. Mit der Fahrt schließe das Gebirgsjägerbataillon 231 aus Bad Reichenhall in Oberbayern die Übung „European Falcon 2024“ ab, teilte das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr in Berlin mit. Die Route führt gut 700 Kilometer weit vom Truppenübungsplatz Altmark aus über Weißenfels im Süden Sachsen-Anhalts bis in die Heimatkaserne des Bundeswehrverbands.

Zusammen sind rund 150 Radfahrzeuge unterwegs, die sich in mehrere Gruppen aufgeteilt auf den Weg machen. Die Marschkolonnen sind den Angaben zufolge über drei Kilometer lang und fahren relativ langsam über Autobahnen und Bundesstraßen.

Verkehrsteilnehmer bittet die Bundeswehr um besondere Aufmerksamkeit. „Dabei sollten möglichst große Abstände zu den Fahrzeugkolonnen eingehalten werden. Aus Sicherheitsgründen sollten Verkehrsteilnehmende auch nicht zwischen einzelne Fahrzeuge fahren.“